​Официально обнародованы решения Исполнительного комитета АФФА

Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ Официально обнародованы решения, принятые на очередном заседании Исполнительного комитета АФФА.

Как сообщает Report, на мероприятии приняли решение о применении лимита на зарплату местных футболистов в возрасте до 21 и 23 лет, выступающих в клубах Topaz Премьер-лиги, начиная с сезона 2015/2016 года.

Максимальная годовая зарплата футболистов в возрасте до 21 года установлена в размере 30 тыс. манатов, а максимальная зарплата футболистов в возрасте до 23 лет - 50 тыс. манатов.

Клуб может на 25% повысить заплату футболистам, участвующим в 50% игр, сыгранных за сезон в составе Национальной сборной Азербайджана.

В отношении не придерживающихся данного лимита клубов примут меры наказания, в частности будет ликвидирована часть очков из актива, возможны финансовые санкции и дисквалификация футболистов.

Принято решение о выступлении в новом сезоне 10 клубов в Topaz Премьер-лиге. Команда, занявшая последнюю ступень в Topaz Премьер-лиге нынешнего сезона, продолжит игру в Первом дивизионе. Из Первого дивизиона в Премьер-лигу попадут два соблюдавших правила лицензирования клуба, занявшие соответствующие места в Первом дивизионе.

АФФА планирует провести тендер для компаний и телеканалов, желающих взять на себя вещание игр чемпионата страны.

По предложению Тренерского комитета, вопросами организации и проведения нового турнира и решением исходящих вопросов займутся Тренерский комитет АФФА и Профессиональная футбольная лига (ПФЛ).