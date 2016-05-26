Официально обнародованы имена новых трансферов бакинского клуба "Интер"

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Бакинский клуб "Интер" продолжает укреплять состав к новому сезону.

Как сообщили Report в клубе, команда оформила отношения с 11 футболистами.

Новые контракты подписаны с Салахатом Агаевым, Денисом Сильвой Крузом, Илькином Гыртымовым, Славиком Алхасовым, Самиром Зяргяровым, Аббасом Гусейновым, Тарланом Гулиевым, Агабалой Рамазановым, Эльнуром Абдуллаевым, Пардисом Фарджад-Азадом и Рауфом Алиевым.

Контракты предусмотрены до конца нового сезона.

Отметим, что до этого контракты были подписаны с Шахином Зякиевым, Сартаном Ташкыном, Агшином Гулузаде, Миргусейном Сеидовым и Низами Гаджиевым.