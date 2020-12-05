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Одной из улиц в Буэнос-Айресе может быть присвоено имя Диего Марадоны

Одной из улиц в Буэнос-Айресе может быть присвоено имя Диего Марадоны Законодательное Собрание Буэнос-Айреса разработало план мероприятий по увековечению памяти бывшего капитана и главного тренера сборной Аргентины
Футбол
5 декабря 2020 г. 14:19
Одной из улиц в Буэнос-Айресе может быть присвоено имя Диего Марадоны

Законодательное Собрание Буэнос-Айреса разработало план мероприятий по увековечению памяти бывшего капитана и главного тренера сборной Аргентины Диего Марадоны.

Как сообщает Report со ссылкой на AFP, администрация города намерена создать туристический, спортивный и культурный кластеры на территории района, где расположена база первого клуба легендарного футболиста - "Аргентинос Хуниорс".

Предложено назвать в честь Марадоны улицу, ведущую к стадиону, где команда проводит домашние игры.

Напомним, что Диего Марадона скончался 25 ноября от сердечного приступа.

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Версия на азербайджанском языке Buenos-Ayresdəki küçələrdən birinə Maradonanın adı verilə bilər

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