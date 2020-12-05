Одной из улиц в Буэнос-Айресе может быть присвоено имя Диего Марадоны

Законодательное Собрание Буэнос-Айреса разработало план мероприятий по увековечению памяти бывшего капитана и главного тренера сборной Аргентины Диего Марадоны.
Как сообщает Report со ссылкой на AFP, администрация города намерена создать туристический, спортивный и культурный кластеры на территории района, где расположена база первого клуба легендарного футболиста - "Аргентинос Хуниорс".
Предложено назвать в честь Марадоны улицу, ведущую к стадиону, где команда проводит домашние игры.
Напомним, что Диего Марадона скончался 25 ноября от сердечного приступа.