​Одно из дел против бывшего главы ФИФА намерены закрыть

Йозеф Блаттер https://report.az/storage/news/15fca20d3529410b0e8f1b231415792c/562326e9-d895-437c-ac6f-5c0308727ed0_292.jpg

Швейцарская прокуратура планирует закрыть одно из двух дел против бывшего президента Международной федерации футбола (ФИФА) Йозефа Блаттера.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Associated Press.

Прокуратура собирается прекратить производство по делу о злоупотреблении полномочиями, которое было открыто в 2015 году. 12 сентября 2005 года Блаттер подписал контракт с Карибским футбольным союзом по продаже прав на телетрансляции чемпионатов мира 2010 и 2014 годов, который якобы был невыгоден ФИФА. Отмечалось, что Блаттер действовал против интересов организации при заключении данного соглашения.

Другое дело, по которому Блаттер обвиняется в незаконном переводе в 2011 году 2 млн швейцарских франков из средств ФИФА на счета руководившего в те годы Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини, остается в силе.

Крупнейший в истории ФИФА скандал разгорелся в конце мая 2015 года, когда в отеле в Цюрихе за два дня до выборов президента организации по запросу американского правосудия швейцарская полиция задержала несколько высокопоставленных чиновников организации по подозрению в коррупции.