"Одлар Юрду" начал чемпионат Европы по шахматам с победы

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ В греческом городе Халкидики стартовал чемпионат Европы среди клубов по шахматам.
Как сообщает Report, мужская сборная Азербайджана "Одлар Юрду" на первой встрече сыграла с финским "Комеоном".
Встреча завершилась победой "Одлар Юрду" с большим счетом.
"Одлар Юрду" – "Комеон" (Финляндия) 6:0
Шахрияр Мамедъяров - Тапани Саммалвуо 1:0
Рауф Мамедов - Тимо Лампен 1:0
Эльтадж Сафарли - Харри Манснер 1:0
Гадир Гусейнов - Томми Веркасало 1:0
Васиф Дурарбейли - Сантул Косто 1:0
Ниджат Абасов - Кауко Кело 1:0
Отметим, что в турнире в общей сложности соревнуются 73 клуба. Из них 61 ведут борьбу в мужских, а 12 - в женских соревнованиях.
В обеих соревнованиях Азербайджан представляет команда "Одлар Юрду".
Təbriz QuliyevАвтор новости