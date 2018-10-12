"Одлар Юрду" начал чемпионат Европы по шахматам с победы

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ В греческом городе Халкидики стартовал чемпионат Европы среди клубов по шахматам.

Как сообщает Report, мужская сборная Азербайджана "Одлар Юрду" на первой встрече сыграла с финским "Комеоном".

Встреча завершилась победой "Одлар Юрду" с большим счетом.

"Одлар Юрду" – "Комеон" (Финляндия) 6:0

Шахрияр Мамедъяров - Тапани Саммалвуо 1:0

Рауф Мамедов - Тимо Лампен 1:0

Эльтадж Сафарли - Харри Манснер 1:0

Гадир Гусейнов - Томми Веркасало 1:0

Васиф Дурарбейли - Сантул Косто 1:0

Ниджат Абасов - Кауко Кело 1:0

Отметим, что в турнире в общей сложности соревнуются 73 клуба. Из них 61 ведут борьбу в мужских, а 12 - в женских соревнованиях.

В обеих соревнованиях Азербайджан представляет команда "Одлар Юрду".