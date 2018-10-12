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    "Одлар Юрду" начал чемпионат Европы по шахматам с победы

    Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ В греческом городе Халкидики стартовал чемпионат Европы среди клубов по шахматам. 

    Как сообщает Report, мужская сборная Азербайджана "Одлар Юрду" на первой встрече сыграла с финским "Комеоном". 

    Встреча завершилась победой "Одлар Юрду" с большим счетом. 

    "Одлар Юрду" – "Комеон" (Финляндия) 6:0

    Шахрияр Мамедъяров - Тапани Саммалвуо 1:0

    Рауф Мамедов - Тимо Лампен 1:0

    Эльтадж Сафарли - Харри Манснер 1:0

    Гадир Гусейнов - Томми Веркасало 1:0

    Васиф Дурарбейли - Сантул Косто 1:0

    Ниджат Абасов - Кауко Кело 1:0

    Отметим, что в турнире в общей сложности соревнуются 73 клуба. Из них 61 ведут борьбу в мужских, а 12 - в женских соревнованиях. 

    В обеих соревнованиях Азербайджан представляет команда "Одлар Юрду". 

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