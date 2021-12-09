Один из матчей в Лиге конференции отменен из-за вспышки коронавируса

Матч "Тоттенхэм" - "Ренн" в Лиге конференции отменен из-за вспышки коронавируса у англичан.

Матч "Тоттенхэм" - "Ренн" в Лиге конференции отменен из-за вспышки коронавируса у англичан.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба британского клуба.

В "Тоттенхэме" произошла вспышка коронавируса перед матчем Лиги конференций с "Ренном". В клубе выявлено 6 случаев заражения ковидом. Всего в чемпионате Англии 12 человек сдали положительный тест на коронавирус. Матч Лиги конференции "Тоттенхэм" - "Ренн" должен был состояться в четверг, 9 декабря, в Лондоне.

"Тоттенхэм Хотспур" в 5 матчах набрал 7 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице группы G. "Ренн" (11) - на 1-м месте. Соперники команд по группе - "Витесс" (7) и "Мура" (3).