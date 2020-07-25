Один из европейских чемпионатов досрочно завершили из-за коронавируса

Причиной остановки чемпионата стала болезнь игрока "Опавы", вынудившая уйти на карантин всю команду, сражавшуюся за сохранение прописки в высшем дивизионе

Чемпионат Чехии по футболу был остановлен окончательно в связи с новым случаем заражения игрока коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на официальный сайт чешской футбольной лиги, причиной остановки чемпионата стала болезнь игрока "Опавы", вынудившая уйти на карантин всю команду, сражавшуюся за сохранение прописки в высшем дивизионе.

При этом ни один клуб не вылетит из элитного дивизиона. В следующем сезоне лига будет расширена до 18 команд.

Чемпионом страны признана "Славия". Страну в еврокубках также представят "Виктория", "Спарта", "Яблонец" и "Слован". Чешское первенство было возобновлено 23 мая.