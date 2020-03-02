Очередной тендер АФФА по случаю ЕВРО-2020

АФФА объявила очередной тендер на проведение четырех матчей Евро-2020 в Баку.

Как передает Report со ссылкой на сайт федерации, цель состоит в том, чтобы обеспечить питание для сотрудников и волонтеров, которые будут работать по всему городу и аэропорту.

Для обеспечения прозрачности и безопасности процесса оценки предложений следует заполнить Анкету соответствия компании и направить ее в АФФА. Если анкета не предоставлена, эта заявка не будет принята.

Участникам предлагается представить также гарантийное письмо до 1 апреля, 18:00. E-mail: @ affa.az

Важно обеспечить следующее:

- выписка из Государственного реестра регистрации безопасности пищевых продуктов соответствующим органом страны;

- Сертификация продуктов питания и напитков;

- гарантийное письмо о том, что оборудование, приборы, посуда и другие материалы соответствуют санитарным нормам и правилам гигиены;

- юридически обязательный документ, указывающий, что персонал, занимающийся производством продукции, а также для потребления, проходит специальную подготовку и профилактический медицинский осмотр в соответствии с обязательными требованиями технических регламентов.