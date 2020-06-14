Очередной рекорд Месси - ФОТО

В матче 28-го тура испанской Примеры "Мальорка" принимала "Барселону". Встреча состоялась в Пальма-де-Мальорке на стадионе "Иберостар" и завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей.
Как передает Report со ссылкой на Opta, очередным невероятным достижением отметился 32-летний аргентинский форвард каталонского клуба Лионель Месси, отличившийся забитым мячом и двумя результативными передачами. Таким образом, он стал единственным игроком чемпионата Испании, которому удалось забить не менее 20 голов в 12 сезонах подряд.
В текущем сезоне Месси принял участие в 32 встречах за "Барселону" во всех турнирах, в которых забил 25 мячей и отдал 18 результативных передач. Всего за сине-гранатовых он провел 718 матчей, отметившись 627 голами и 265 голевыми передачами.
"Барселона" возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании. Каталонцы на пять очков опережают мадридский "Реал", который занимает второе место.