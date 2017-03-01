Очередной заведующий сектором в министерстве молодежи и спорта отстранен от должности

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Заведующий футбольным сектором в министерстве молодежи и спорта Нувар Хасыев отстранен от занимаемой должности.

Как сообщила Report пресс-секретарь министерства Сямая Мамедова, Н. Хасыев отправлен на пенсию в связи с достижением 65-летнего возраста. По этому случаю министр Азад Рагимов поблагодарил его за долгие годы службы. С.Мамедова отметила, что на вакантную должность пока нет нового назначения. Сам Н. Хасыев прокомментировал свою отставку Report следующим образом: "10 января мне исполнилось 65 лет. 4 сотрудников, достигших пенсионного возраста, написали заявление, чтобы продолжить работать по контракту. Если бы я тоже это сделал, то одно из их заявлений могли бы не рассмотреть. А этого захотел я сам. Потому что имею проблемы со здоровьем. Министр Азад Рагимов меня принял, поблагодарил и проводил".

Отметим, что в подчинении спортивного отдела министерства молодежи и спорта находятся 6 секторов. До Н. Хасыева заведующие секторами по борьбе с допингом Ирада Рустамзаде и спортивных школ Муталиб Гасанов были освобождены от занимаемых должностей. Н. Гасанов по серийным и игровым видам спорта, Джабраил Мамедов по прикладным видам спорта, Айдын Мамедов по массовой физической культуре и техническим видам спорта продолжают свою деятельность в должности завсекторами. Кадровые реформы начались после того, как спортивным отделом начал руководить олимпийский и двукратный чемпион мира Фарид Мансуров.