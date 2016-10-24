Очередной матч IX тура Премьер-лиги завершился ничьей

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Сегодня прошел очередной матч IX тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как передает Report, в Шувялане АЗАЛ принял команду "Зиря".

Первая часть матча прошла с превосходством гостевой команды. На первой 45-й минуте Цезарь Меза Колли забил гол в защищаемые Агилем Мамедовым ворота и счет стал 1:0 в пользу "Зиря".

Во второй части матча обе команды продемонстрировали активность. Однако на этот раз клуб АЗАЛ играл более точно. Нугзар Квиртия передал мяч Давиду Джанелидзе, который забил гол.

Матч завершился ничьей - 1:1.

После данного матча количество очков "Зиря" достигло 11-ти и команда разделила с "Кяпяз" 4 и 5 места. Что же касается АЗАЛ, команда разместилась на последней ступени турнирной таблицы с 3 очками.

Отметим, что в первый день матча счет между "Кяпяз" и "Интером" был 0:0. Остальные 2 матча пройдут 25 октября.

Завтра "Сумгайыт" примет "Габалу", а "Нефтчи" - "Карабах".