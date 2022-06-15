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Очередной чемпионат Европы по мини-футболу может пройти в Азербайджане

Очередной чемпионат Европы по мини-футболу может пройти в Азербайджане Евро-2024 по мини-футболу может пройти в Азербайджане.
Футбол
15 июня 2022 г. 22:11
Очередной чемпионат Европы по мини-футболу может пройти в Азербайджане

Евро-2024 по мини-футболу может пройти в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом заявил главный тренер национальной сборной Эльшад Гулиев.

По его словам, уже сделано официальное обращение по этому поводу.

"Еще до чемпионата Европы мы выдвинули свое предложение. Была мысль провести следующий турнир в Азербайджане. Но мы не единственные в качестве кандидатов", - сказал Гулиев.

По словам специалиста, было бы хорошо, если Евро-2024 пройдет в Баку.

"Болельщики смогли бы увидеть спортсменов мирового уровня. Это очень великолепный турнир", - добавил Э.Гулиев.

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Версия на азербайджанском языке Minifutbol üzrə növbəti Avropa çempionatı Azərbaycanda keçirilə bilər

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