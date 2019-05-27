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Очередная потеря "Челси": В Баку не сможет приехать чемпион мира

Очередная потеря "Челси": В Баку не сможет приехать чемпион мира
Финальный матч стартует в 23:00 на Бакинском олимпийском стадионе 29 мая

Английский клуб "Челси" понес еще одну потерю в преддверии финального матча Лиги Европы в Баку, в игре с "Арсеналом".  

Как сообщает Report со ссылкой на The Guardian, полузащитник Н'Голо Канте травмировал колено на одной из последних тренировок. Помимо французского чемпиона мира, Антонио Рудигер, Каллум Хадсон-Одои и Рубен Лофтус-Чик по той же причине не смогут помочь "аристократам" на решающей встрече.

Отметим, что финальный матч стартует в 23:00 на Бакинском олимпийском стадионе 29 мая.

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