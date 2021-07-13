Объявлены судьи матча "Карабах" - "Ашдод"

Названы назначения на первый матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА между азербайджанским клубом "Карабах" и израильским "Ашдод".

Названы назначения на первый матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА между азербайджанским клубом "Карабах" и израильским "Ашдод".

Встречу будет вести судейская бригада из Польши, сообщает Report со ссылкой на официальный сайт УЕФА.

Рефери матча Кшиштофу Якубику будут помогать судьи боковой линии Аркадиуш Вуйчик и Томаш Немировски. Функции четвертого арбитра будет выполнять Петр Ласик.

Отметим, что матч "Карабах" - "Ашдод" начнется 22 июля в 20:00 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. Ответный матч состоится спустя неделю в Израиле.