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Объявлены судьи матча "Карабах" - "Ашдод"

Объявлены судьи матча "Карабах" - "Ашдод" Названы назначения на первый матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА между азербайджанским клубом "Карабах" и израильским "Ашдод".
Футбол
13 июля 2021 г. 12:11
Объявлены судьи матча Карабах - Ашдод

Названы назначения на первый матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА между азербайджанским клубом "Карабах" и израильским "Ашдод".

Встречу будет вести судейская бригада из Польши, сообщает Report со ссылкой на официальный сайт УЕФА.

Рефери матча Кшиштофу Якубику будут помогать судьи боковой линии Аркадиуш Вуйчик и Томаш Немировски. Функции четвертого арбитра будет выполнять Петр Ласик.

Отметим, что матч "Карабах" - "Ашдод" начнется 22 июля в 20:00 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. Ответный матч состоится спустя неделю в Израиле.

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Версия на азербайджанском языке "Qarabağ" - "Aşdod" matçının hakimləri açıqlandı

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