Объявлены стартовые составы "Ференцвароша" и "Карабаха"

20:34

Определились стартовые составы венгерского "Ференцвароша" и азербайджанского "Карабаха" на ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Европейского футбольного союза, команды выйдут на поле в следующих составах:

"Ференцварош": Денеш Дибус, Элдар Чивич, Аднан Ковачевич, Сами Ммаэ, Эндре Ботка, Айсса Ляйдуни, Андерсон Эсити, Адама Траоре, Кристоффер Захариассен, Токмак Нгуен, Франк Боли. Тренер: Станислав Черчесов.

"Карабах": Шахруддин Магомедалиев, Бахлул Мустафазаде, Бадави Гусейнов, Марко Вешович, Торал Байрамов, Гара Гараев, Ричард Алмейда, Рамиль Шейдаев, Кади, Абделла Зубир, Ибрахима Ваджи. Тренер: Гурбан Гурбанов.

Победитель пары в плей-офф раунде ЛЧ сыграет c победителем пары "Шериф" (Молдова)/"Виктория" (Чехия). Проигравшего ждет участие в плей-офф раунде Лиги Европы, где он встретится с победителе пары 3-го раунда ЛЕ "Шэмрок Роверс" (Ирландия)/"Шкупи" (Северная Македония).