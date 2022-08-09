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Объявлены стартовые составы "Ференцвароша" и "Карабаха"

Объявлены стартовые составы "Ференцвароша" и "Карабаха" 20:34
Футбол
9 августа 2022 г. 21:01
Объявлены стартовые составы Ференцвароша и Карабаха

Определились стартовые составы венгерского "Ференцвароша" и азербайджанского "Карабаха" на ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Европейского футбольного союза, команды выйдут на поле в следующих составах:

"Ференцварош": Денеш Дибус, Элдар Чивич, Аднан Ковачевич, Сами Ммаэ, Эндре Ботка, Айсса Ляйдуни, Андерсон Эсити, Адама Траоре, Кристоффер Захариассен, Токмак Нгуен, Франк Боли. Тренер: Станислав Черчесов.

"Карабах": Шахруддин Магомедалиев, Бахлул Мустафазаде, Бадави Гусейнов, Марко Вешович, Торал Байрамов, Гара Гараев, Ричард Алмейда, Рамиль Шейдаев, Кади, Абделла Зубир, Ибрахима Ваджи. Тренер: Гурбан Гурбанов.

Победитель пары в плей-офф раунде ЛЧ сыграет c победителем пары "Шериф" (Молдова)/"Виктория" (Чехия). Проигравшего ждет участие в плей-офф раунде Лиги Европы, где он встретится с победителе пары 3-го раунда ЛЕ "Шэмрок Роверс" (Ирландия)/"Шкупи" (Северная Македония).

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Версия на азербайджанском языке "Ferentsvaroş" və "Qarabağ"ın start heyətləri açıqlanıb

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