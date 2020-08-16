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Объявлены претенденты на звание игрока недели в ЛЧ

Объявлены претенденты на звание игрока недели в ЛЧ УЕФА запустил голосование за лучшего игрока матчей 1/4 финала Лиги чемпионов.
Футбол
16 августа 2020 г. 11:19
Объявлены претенденты на звание игрока недели в ЛЧ

УЕФА запустил голосование за лучшего игрока матчей 1/4 финала Лиги чемпионов.

Как передает Report, на это звание претендуют четыре футболиста.

Нападающий «ПСЖ» Неймар сделал голевую передачу и нанес два удара в створ ворот в матче с «Аталантой» (2:1).

Защитник «РБ Лейпциг» Дайо Упамекано совершил один отбор и дважды вынес мяч из ворот в игре с «Атлетико» (2:1).

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер сделал дубль и отдал результативный пас в матче с «Барселоной» (8:2).

Форвард «Лиона» Мусса Дембеле забил два гола в игре с «Манчестер Сити» (3:1).

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