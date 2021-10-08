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Объявлены номинанты на Премию Льва Яшина

Объявлены номинанты на Премию Льва Яшина Авторитетный французский журнал France Football объявил номинантов на приз имени Льва Яшина лучшему вратарю мира.
Футбол
8 октября 2021 г. 23:21
Объявлены номинанты на Премию Льва Яшина

Авторитетный французский журнал France Football объявил номинантов на приз имени Льва Яшина лучшему вратарю мира.

Как передает Report, список был опубликован в официальном "твиттере" редакции.

В список вошли следующие вратари:

Итальянец Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»), немец Мануэль Нойер («Бавария»), бразилец Эдерсон («Манчестер Сити»), словенец Ян Облак («Атлетико»), словенец Самир Ханданович («Интер»), датчанин Каспер Шмейхель («Лестер»), бельгиец Тибо Куртуа («Реал»), сенегалец Эдуард Менди («Челси»), аргентинец Эмилиано Мартинес («Астон Вилла») и костариканец Кейлор Навас («ПСЖ»).

Вручение награды состоится 29 ноября в театре Шатле в Париже. Напомним, Яшин остаётся единственным вратарем в истории, выигравшим "Золотой мяч". Это произошло в 1963 году.

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Версия на азербайджанском языке Lev Yaşin mükafatına namizədlər açıqlanıb

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