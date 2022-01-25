Объявлены лучшие европейские клубы

Определены лучшие клубы Европы в 2021 году.

Определены лучшие клубы Европы в 2021 году.

Как передает Report, согласно исследованию Международной федерация футбольной истории и статистики, первое место с 300 рейтинговыми очками занял английский клуб "Манчестер Сити". Другой представитель страны, клуб "Челси", утвердился на втором месте (289).

IFFHS поместил на третье место хорватский Динамо (Загреб) с 282 рейтинговыми очками.

На следующих ступенях разместились "Бавария" (Германия), "Реал Мадрид" (Испания), "Аякс" (Нидерланды), "ПСЖ" (Франция), "Ювентус" (Италия), "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Бенфика" (Португалия).