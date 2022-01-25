О нас
Report Georgia
Аудио новости

Объявлены лучшие европейские клубы

Объявлены лучшие европейские клубы Определены лучшие клубы Европы в 2021 году.
Футбол
25 января 2022 г. 17:38
Объявлены лучшие европейские клубы

Определены лучшие клубы Европы в 2021 году.

Как передает Report, согласно исследованию Международной федерация футбольной истории и статистики, первое место с 300 рейтинговыми очками занял английский клуб "Манчестер Сити". Другой представитель страны, клуб "Челси", утвердился на втором месте (289).

IFFHS поместил на третье место хорватский Динамо (Загреб) с 282 рейтинговыми очками.

На следующих ступенях разместились "Бавария" (Германия), "Реал Мадрид" (Испания), "Аякс" (Нидерланды), "ПСЖ" (Франция), "Ювентус" (Италия), "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Бенфика" (Португалия).

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Avropanın ən yaxşı klubları açıqlanıb

Экслюзивные новости

Операция Дашалты глазами участников: “Враг был в недоумении…”
ФотоОперация "Дашалты" глазами участников: “Враг был в недоумении…”
25 января 2022 г. 18:08
Билеты на автобусные рейсы в Шушу на январь-февраль распроданы
Билеты на автобусные рейсы в Шушу на январь-февраль распроданы
25 января 2022 г. 17:38
Центр лечения инвалидов в Баку закрыт из-за коронавируса
Центр лечения инвалидов в Баку закрыт из-за коронавируса
25 января 2022 г. 13:05
Замглавы МИД: Азербайджан всегда будет важным партнером для Малайзии
ФотоЗамглавы МИД: Азербайджан всегда будет важным партнером для Малайзии
24 января 2022 г. 14:51
Компании-участницы проекта IAP в феврале соберутся в Баку
Компании-участницы проекта IAP в феврале соберутся в Баку
24 января 2022 г. 13:31
Время парковки автомобилей в Азербайджане продлено до 48 часов
Время парковки автомобилей в Азербайджане продлено до 48 часов
24 января 2022 г. 12:42
ВОЗ: Бустерная доза повышает защиту от омикрон-штамма
ВОЗ: Бустерная доза повышает защиту от омикрон-штамма
24 января 2022 г. 10:35
Министр аграрной политики Украины посетит Азербайджан
Министр аграрной политики Украины посетит Азербайджан
24 января 2022 г. 09:34
В Азербайджане ужесточается наказание за насильственные действия
В Азербайджане ужесточается наказание за насильственные действия
21 января 2022 г. 18:30
В Азербайджане ужесточается наказание за психологическое насилие на бытовой почве
В Азербайджане ужесточается наказание за психологическое насилие на бытовой почве
21 января 2022 г. 18:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi