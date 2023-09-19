Объявлены арбитры матча "Карабах" - "Мольде"

Стали известны даты проведения матча первого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА, который состоится в Баку между "Карабахом" и норвежским "Мольде".
Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, матч будет обслуживать бригада арбитров из Шотландии.
Арбитру ФИФА Джону Битону в качестве лайнсменов будут помогать Дэниел Макфарлан и Дуглас Поттер. Четвертым арбитром будет Мэтью МакДермид, VAR - Николас Уолш, AVAR - Стивен МакЛейн.
Отметим, что матч состоится 21 сентября в 20:45 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.