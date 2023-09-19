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Объявлены арбитры матча "Карабах" - "Мольде"

Объявлены арбитры матча "Карабах" - "Мольде" Стали известны даты проведения матча первого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА, который состоится в Баку между "Карабахом" и норвежским "Мольде".
Футбол
19 сентября 2023 г. 10:01
Объявлены арбитры матча Карабах - Мольде

Стали известны даты проведения матча первого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА, который состоится в Баку между "Карабахом" и норвежским "Мольде".

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, матч будет обслуживать бригада арбитров из Шотландии.

Арбитру ФИФА Джону Битону в качестве лайнсменов будут помогать Дэниел Макфарлан и Дуглас Поттер. Четвертым арбитром будет Мэтью МакДермид, VAR - Николас Уолш, AVAR - Стивен МакЛейн.

Отметим, что матч состоится 21 сентября в 20:45 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.

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Версия на азербайджанском языке “Qarabağ” – “Molde” oyununun hakimləri açıqlanıb

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