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Объявлена команда недели в Лиге чемпионов

Объявлена команда недели в Лиге чемпионов УЕФА объявила состав команды недели в Лиге чемпионов.
Футбол
17 марта 2022 г. 21:53
Объявлена команда недели в Лиге чемпионов

УЕФА объявила состав команды недели в Лиге чемпионов.

Как передает Report, в команду недели попадают те, кто набрал больше всего очков в Fantasy Football по Лиге чемпионов.

Вратарь: Херонимо Рульи ("Вильрреал").

Защитники: Ренан Лоди ("Атлетико"), Алехандро Гримальдо ("Бенфика"), Пау Торрес ("Вильярреал"), Стефан Савич ("Атлетико"), Первис Эступиньян ("Вильярреал").

Полузащитники: Арно Данджума ("Вильярреал"), Жоржиньо ("Челси"), Кристиан Пулишич ("Челси").

Нападающие: Антуан Гризманн ("Атлетико"), Дарвин Нуньес ("Бенфика").

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Версия на азербайджанском языке Çempionlar Liqası: Həftənin rəmzi komandası açıqlanıb

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