Объявлена команда недели в Лиге чемпионов

УЕФА объявила состав команды недели в Лиге чемпионов.

УЕФА объявила состав команды недели в Лиге чемпионов.

Как передает Report, в команду недели попадают те, кто набрал больше всего очков в Fantasy Football по Лиге чемпионов.

Вратарь: Херонимо Рульи ("Вильрреал").

Защитники: Ренан Лоди ("Атлетико"), Алехандро Гримальдо ("Бенфика"), Пау Торрес ("Вильярреал"), Стефан Савич ("Атлетико"), Первис Эступиньян ("Вильярреал").

Полузащитники: Арно Данджума ("Вильярреал"), Жоржиньо ("Челси"), Кристиан Пулишич ("Челси").

Нападающие: Антуан Гризманн ("Атлетико"), Дарвин Нуньес ("Бенфика").