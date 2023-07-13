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Объявлена дата рассмотрения Спортивным арбитражным судом иска "Карабаха" против УЕФА

Объявлена дата рассмотрения Спортивным арбитражным судом иска "Карабаха" против УЕФА Определилась дата рассмотрения Спортивным арбитражным судом иска "Карабаха" против УЕФА.
Футбол
13 июля 2023 г. 10:50
Объявлена дата рассмотрения Спортивным арбитражным судом иска Карабаха против УЕФА

Определилась дата рассмотрения Спортивным арбитражным судом иска "Карабаха" против УЕФА.

Как сообщает Report, заседание суда состоится 29 августа.

Отметим, что УЕФА оштрафовала "Карабах" на 100 тыс. евро за статус в соцсети тогдашнего руководителя пресс-службы клуба Нурлана Ибрагимова, опубликованный в период Отечественной войны. Сам Ибрагимов был навсегда отстранен от деятельности в сфере футбола.

Несмотря на жалобу агдамского клуба на решение, наказание Н.Ибрагимова осталось в силе. "Карабах" обратился с иском против УЕФА в Спортивный арбитражный суд.

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Версия на азербайджанском языке CAS-ın “Qarabağ”ın UEFA ilə bağlı şikayətinə baxacağı tarix açıqlanıb

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