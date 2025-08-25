Обнародован состав сборной Азербайджана по пляжному футболу на Чемпионат Европы

Обнародован состав сборной Азербайджана по пляжному футболу на финальный этап чемпионата Европы.
Как сообщает Report со ссылкой на сайт АФФА, в список включены 12 игроков, двое из которых вратари.
Вратари: Эльчин Гасымов, Вагиф Ширинбеков.
Игроки: Сахиб Мамедов, Амид Назаров, Джомерд Бахшалиев, Эльшад Манафов, Орхан Мамедов, Сабир Аллахгулиев, Рамиль Алиев, Кямран Гурбатов, Байрам Байрамлы, Камиль Гусейнов.
Отметим, что турнир пройдет с 7 по 15 сентября в коммуне Виареджо (Италия). Сборная Азербайджана, выступающая в группе А Лиги B, сыграет с Бельгией и Литвой.