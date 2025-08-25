Обнародован состав сборной Азербайджана по пляжному футболу на Чемпионат Европы

Обнародован состав сборной Азербайджана по пляжному футболу на финальный этап чемпионата Европы.

Обнародован состав сборной Азербайджана по пляжному футболу на финальный этап чемпионата Европы.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт АФФА, в список включены 12 игроков, двое из которых вратари.

Вратари: Эльчин Гасымов, Вагиф Ширинбеков.

Игроки: Сахиб Мамедов, Амид Назаров, Джомерд Бахшалиев, Эльшад Манафов, Орхан Мамедов, Сабир Аллахгулиев, Рамиль Алиев, Кямран Гурбатов, Байрам Байрамлы, Камиль Гусейнов.

Отметим, что турнир пройдет с 7 по 15 сентября в коммуне Виареджо (Италия). Сборная Азербайджана, выступающая в группе А Лиги B, сыграет с Бельгией и Литвой.