Обнародован состав сборной Азербайджана по пляжному футболу на Чемпионат Европы

Футбол
25 августа 2025 г. 13:33
Обнародован состав сборной Азербайджана по пляжному футболу на финальный этап чемпионата Европы.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт АФФА, в список включены 12 игроков, двое из которых вратари.

Вратари: Эльчин Гасымов, Вагиф Ширинбеков.

Игроки: Сахиб Мамедов, Амид Назаров, Джомерд Бахшалиев, Эльшад Манафов, Орхан Мамедов, Сабир Аллахгулиев, Рамиль Алиев, Кямран Гурбатов, Байрам Байрамлы, Камиль Гусейнов.

Отметим, что турнир пройдет с 7 по 15 сентября в коммуне Виареджо (Италия). Сборная Азербайджана, выступающая в группе А Лиги B, сыграет с Бельгией и Литвой.

Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın çimərlik futbolu millisinin Avropa çempionatının final mərhələsi üçün heyəti açıqlanıb

