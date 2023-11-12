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Объявлен состав сборной Азербайджана на матчи отборочного этапа ЕВРО-2024

Объявлен состав сборной Азербайджана на матчи отборочного этапа ЕВРО-2024 Обнародован состав сборной Азербайджана по футболу на предстоящие матчи группы F отбора на ЕВРО-2024 против команд Швеции (16 ноября) и Бельгии (19 ноября).
Футбол
12 ноября 2023 г. 23:39
Объявлен состав сборной Азербайджана на матчи отборочного этапа ЕВРО-2024

Обнародован состав сборной Азербайджана по футболу на предстоящие матчи группы F отбора на ЕВРО-2024 против команд Швеции (16 ноября) и Бельгии (19 ноября).

Как передает Report, главный тренер Джанни Де Бьязи пригласил в ряды команды 27 футболистов.

Вратари: Шахруддин Магомедалиев ("Адана Демирспор", Турция), Юсиф Иманов ("Сабах"), Рашад Азизли ("Габала");

Защитники: Амин Сейдиев ("Сабах"), Антон Кривоцюк ("Тэджон Хана", Южная Корея), Бахлул Мустафазаде, Рахиль Мамедов, Эльвин Джафаргулиев, Торал Байрамов (все – "Карабах"), Джалал Гусейнов ("Арда", Болгария), Ходжат Хагверди ("Нефтчи"), Гисмат Алыев ("Зиря"), Туран Манафов ("Араз-Нахчыван");

Полузащитники: Алексей Исаев, Эльвин Джамалов (оба – "Сабах"), Джошгун Диниев ("Умраниеспор", Турция), Эмиль Сафаров ("Габала"), Эдди Исрафилов, Эмин Махмудов (оба – "Нефтчи"), Сабухи Абдуллазаде ("Сумгайыт");

Нападающие: Муса Гурбанлы ("Юргорден", Швеция), Махир Эмрели ("Динамо" Загреб, Хорватия), Озанджан Кекчю ("Эйндховен", Нидерланды), Рамиль Шейдаев ("Бурирам Юнайтед", Таиланд), Ренат Дадашов ("Хатайспор", Турция), Нариман Ахундзаде ("Карабах"), Рустам Ахмедзаде ("Зиря").

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan millisinin AVRO-2024-ün seçmə mərhələ oyunları üçün heyəti açıqlanıb

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