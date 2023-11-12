Объявлен состав сборной Азербайджана на матчи отборочного этапа ЕВРО-2024

Объявлен состав сборной Азербайджана на матчи отборочного этапа ЕВРО-2024

Обнародован состав сборной Азербайджана по футболу на предстоящие матчи группы F отбора на ЕВРО-2024 против команд Швеции (16 ноября) и Бельгии (19 ноября).

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Обнародован состав сборной Азербайджана по футболу на предстоящие матчи группы F отбора на ЕВРО-2024 против команд Швеции (16 ноября) и Бельгии (19 ноября). Как передает Report, главный тренер Джанни Де Бьязи пригласил в ряды команды 27 футболистов. Вратари: Шахруддин Магомедалиев ("Адана Демирспор", Турция), Юсиф Иманов ("Сабах"), Рашад Азизли ("Габала"); Защитники: Амин Сейдиев ("Сабах"), Антон Кривоцюк ("Тэджон Хана", Южная Корея), Бахлул Мустафазаде, Рахиль Мамедов, Эльвин Джафаргулиев, Торал Байрамов (все – "Карабах"), Джалал Гусейнов ("Арда", Болгария), Ходжат Хагверди ("Нефтчи"), Гисмат Алыев ("Зиря"), Туран Манафов ("Араз-Нахчыван"); Полузащитники: Алексей Исаев, Эльвин Джамалов (оба – "Сабах"), Джошгун Диниев ("Умраниеспор", Турция), Эмиль Сафаров ("Габала"), Эдди Исрафилов, Эмин Махмудов (оба – "Нефтчи"), Сабухи Абдуллазаде ("Сумгайыт"); Нападающие: Муса Гурбанлы ("Юргорден", Швеция), Махир Эмрели ("Динамо" Загреб, Хорватия), Озанджан Кекчю ("Эйндховен", Нидерланды), Рамиль Шейдаев ("Бурирам Юнайтед", Таиланд), Ренат Дадашов ("Хатайспор", Турция), Нариман Ахундзаде ("Карабах"), Рустам Ахмедзаде ("Зиря"). Подпишитесь на наш Telegram канал