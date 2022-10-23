Объявлен состав "Араз-Нахчыван" на матчи Лиги чемпионов

Азербайджанский "Араз-Нахчыван" завтра утром вылетает в Сараево (Босния и Герцеговина), где сыграет в основном раунде квалификации Лиги чемпионов по футзалу.

Азербайджанский "Араз-Нахчыван" завтра утром вылетает в Сараево (Босния и Герцеговина), где сыграет в основном раунде квалификации Лиги чемпионов по футзалу.

Как передает Report, в заявку вошли 13 игроков:

Вратари: Микаэль Деон, Джавад Мамедов;

Полевые игроки: Педро Торрес, Понче, Рамиз Човдаров, Давид Густаво, Андреу Варгас, Витао, Хазар Агалызаде, Витиньо, Фарид Алекперов, Снесио, Кататау.

Напомним, что "Араз-Нахчыван" сыграет в группе V со шведским "Эребру" (26 октября), сербским "Лозница-Градом" (27 октября) и боснийским "Мостаром" (29 октября). Все матчи группы пройдут в Мостаре.