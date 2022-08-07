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Объявлен план визита «Карабаха» в Венгрию

Объявлен план визита «Карабаха» в Венгрию Азербайджанский футбольный клуб «Карабах» обнародовал планы на поездку в Венгрию, где проведет ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против местного «Ференцвароша».
Футбол
7 августа 2022 г. 15:49
Объявлен план визита «Карабаха» в Венгрию

Азербайджанский футбольный клуб «Карабах» обнародовал планы на поездку в Венгрию, где проведет ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против местного «Ференцвароша».

Как сообщает azerisport.com, агдамский клуб завтра в 10:30 вылетит в Венгрию.

В тот же день в 20:40 главный тренер «скакунов» Гурбан Гурбанов проведет пресс-конференцию, а в 21:00 команда проведет открытую тренировку на стадионе «Ференцварош». Первые 15 минут тренировки – открытые.

Матч «Ференцварош» – «Карабах» пройдет 9 августа и начнется в 22:00. Первый матч завершился со счетом 1:1. (сайт клуба)

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