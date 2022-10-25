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Объявлен новый главный тренер клуба "Вильяреал"

Объявлен новый главный тренер клуба "Вильяреал" Испанский специалист Кике Сетьен, известный по своей работе в "Лас-Пальмасе", "Бетисе" и "Барселоне", возглавил клуб чемпионата Испании "Вильярреал".
Футбол
25 октября 2022 г. 23:44
Объявлен новый главный тренер клуба Вильяреал

Испанский специалист Кике Сетьен, известный по своей работе в "Лас-Пальмасе", "Бетисе" и "Барселоне", возглавил клуб чемпионата Испании "Вильярреал".

Как передает Report, об этом сообщает официальный сайт клуба.

Контракт подписан до окончания сезона 2023/24.

На текущий момент "Вильярреал", набрав 18 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице и отстает от лидера лиги, мадридского "Реала", на 13 баллов.

Следующий матч "желтая подлодка" проведет дома в рамках Лиги конференций. Соперником станет израильский "Хапоэль Беэр-Шева". Начало матча - 27 октября.

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