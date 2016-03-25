Обнаружено тело бывшего тренера клуба "Галатасарай"

Баку. 25 марта. REPORT.AZ/ Обнаружено тело бывшего тренера турецкого клуба "Галатасарай" U-21 Зафера Коча.

Как сообщает Report, вчера отец двух детей ушел из дома и больше не вернулся. В течение дня он не отвечал на телефонные звонки супруги. Сегодня тело З.Коч обнаружили в одной из квартир. На теле бывшего тренера не было следов от ударов или же ран. Для выяснения причин смерти тело отправили на медэкспертизу.

Отметим, что Зафер Коч был уволен из "Галатасарая" два месяца назад. С того времени он был в депрессии.