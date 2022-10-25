Обнародованы судьи на матч "Нант" – "Карабах"

Обнародованы назначения на матч V тура группового этапа Лиги Европы УЕФА между командами "Нант" и "Карабах", который состоится во Франции.

Обнародованы назначения на матч V тура группового этапа Лиги Европы УЕФА между командами "Нант" и "Карабах", который состоится во Франции.

Как сообщает Report, матчем будет управлять судейская бригада из Дании.

Главному судье Якобу Кехлету будут помогать Ларс Хуммелгард и Виктор Ските. Функцию четвертого судьи выполнит Йорген Бурчард. За VAR будут отвечать судьи Йероен Манскот и Роб Диперинк.

Немец Петер Сиппель выполнит функцию судьи-инспектора, черногорец Амиль Герина – представителя УЕФА.

Матч состоится 27 октября и стартует в 23:00 по бакинскому времени.