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Обнародованы судьи на матч "Нант" – "Карабах"

Обнародованы судьи на матч "Нант" – "Карабах" Обнародованы назначения на матч V тура группового этапа Лиги Европы УЕФА между командами "Нант" и "Карабах", который состоится во Франции.
Футбол
25 октября 2022 г. 12:35
Обнародованы судьи на матч Нант – Карабах

Обнародованы назначения на матч V тура группового этапа Лиги Европы УЕФА между командами "Нант" и "Карабах", который состоится во Франции.

Как сообщает Report, матчем будет управлять судейская бригада из Дании.

Главному судье Якобу Кехлету будут помогать Ларс Хуммелгард и Виктор Ските. Функцию четвертого судьи выполнит Йорген Бурчард. За VAR будут отвечать судьи Йероен Манскот и Роб Диперинк.

Немец Петер Сиппель выполнит функцию судьи-инспектора, черногорец Амиль Герина – представителя УЕФА.

Матч состоится 27 октября и стартует в 23:00 по бакинскому времени.

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Версия на английском языке Referees to officiate Nantes - Qarabag match announced
Версия на азербайджанском языке "Nant" - "Qarabağ" oyununun hakimləri açıqlanıb

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