Обнародованы судейские назначения на финал Кубка Азербайджана

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Обнародованы судейские назначения на финальную игру, которая состоится между клубами "Кешля" и "Габала".

Как сообщает Report со ссылкой на сайт ПФЛ, главным судьей встречи будет Рауф Джаббаров. Ему помогут Нахид Алиев и Князь Амирасланов. Функцию 4-го судьи выполнит Алияр Агаев.

28 мая (понедельник)

Финал Кубка Азербайджана

"Кешля" – "Габала"

Судьи: Рауф Джаббаров, Нахид Алиев, Князь Амирасланов, Алияр Агаев

Представитель АФФА: Шаиг Гамидов

Судья-инспектор: Вусал Алиев

Городской стадион Габалы, 20:00