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    Обнародованы судейские назначения на финал Кубка Азербайджана

    Встреча состоится в городе Габала

    Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Обнародованы судейские назначения на финальную игру, которая состоится между клубами "Кешля" и "Габала".

    Как сообщает Report со ссылкой на сайт ПФЛ, главным судьей встречи будет Рауф Джаббаров. Ему помогут Нахид Алиев и Князь Амирасланов. Функцию 4-го судьи выполнит Алияр Агаев.

    28 мая (понедельник)

    Финал Кубка Азербайджана

    "Кешля" – "Габала"

    Судьи: Рауф Джаббаров, Нахид Алиев, Князь Амирасланов, Алияр Агаев

    Представитель АФФА: Шаиг Гамидов

    Судья-инспектор: Вусал Алиев

    Городской стадион Габалы, 20:00

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