Обнародованы судейские назначения на финал Кубка Азербайджана

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Обнародованы судейские назначения на финальную игру, которая состоится между клубами "Кешля" и "Габала".
Как сообщает Report со ссылкой на сайт ПФЛ, главным судьей встречи будет Рауф Джаббаров. Ему помогут Нахид Алиев и Князь Амирасланов. Функцию 4-го судьи выполнит Алияр Агаев.
28 мая (понедельник)
Финал Кубка Азербайджана
"Кешля" – "Габала"
Судьи: Рауф Джаббаров, Нахид Алиев, Князь Амирасланов, Алияр Агаев
Представитель АФФА: Шаиг Гамидов
Судья-инспектор: Вусал Алиев
Городской стадион Габалы, 20:00
Təbriz QuliyevАвтор новости
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