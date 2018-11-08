Обнародованы стартовые составы "Ворсклы" и "Карабаха"

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Наставники полтавской «Ворсклы» и «Карабаха» определились с футболистами, которые начнут со стартовых минут матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы.

Как сообщает Report, команды, получившие место в группе E, выйдут на матч в следующем составе:

"Ворскла": 1. Богдан Шуст, 4. Игорь Пердута, 5. Наджип Якубу, 6. Александр Скляр, 10. Владислав Кулач, 11. Вячеслав Шарпар, 17. Владимир Чеснаков (к), 26. Юрий Коломоец, 33. Александр Чижов, 66. Артур 82. Павел Ребенок

Главный тренер: Василий Сачко.

"Карабах": 1. Ханнес Халльдоурссон, 2. Гара Гараев, 5. Максим Медведев, 6. Симеон Славчев, 8. Мичел Мадейра, 9. Араз Абдуллаев, 14. Рашад Садыхов (к), 17. Абделла Зубир, 28. Джон Деларж, 52. Якуб Жезничак, 77. Вильд-Дональд Герье

Главный тренер: Гурбан Гурбанов

Напомним, что во время матча "Ворскла" - "Карабах" пройдет акция, приуроченная ко Дню флага.