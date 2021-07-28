Обнародованы стартовые составы клубов "Нефтчи" и "Олимпиакос"

Обнародованы стартовые составы клубов "Нефтчи" и "Олимпиакос", которые встретятся в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.

Обнародованы стартовые составы клубов "Нефтчи" и "Олимпиакос", которые встретятся в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report, команды сыграют в следующем составе:

"Нефтчи": 30. Агиль Мамедов, 3. Мамаду Мбоу, 6. Воислав Станкович, 8. Эмин Махмудов, 10. Цезарь Меза Колли, 11. Харрамиз Соарес, 14. Ромен Баск, 24. Юсуф Лаваль, 26. Омар Булудов. 29. Самир Бугрин, 36. Мамаду Кейн

Главный тренер: Самир Абасов

"Олимпиакос": 88. Константинос Цолакис, 3. Рубен Семеду, 9. Ахмед Хассан, 18. Пьер Кунде, 19. Гиоргос Масурас, 24. Хуссейну Ба, 25. Светозар Маркович, 27. Кенни Лала, 28. Матье Вальбуэна, 66. Папе Сиссе. 90. Василис Сурлис

Главный тренер: Педру Мартинш

Матч между "Нефтчи" и "Олимпиакосом" на стадионе "Bakcell Arena" начнется в 21:00.