О нас
Report Georgia
Аудио новости

Обнародованы стартовые составы клубов "Нефтчи" и "Олимпиакос"

Обнародованы стартовые составы клубов "Нефтчи" и "Олимпиакос" Обнародованы стартовые составы клубов "Нефтчи" и "Олимпиакос", которые встретятся в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.
Футбол
28 июля 2021 г. 20:10
Обнародованы стартовые составы клубов Нефтчи и Олимпиакос

Обнародованы стартовые составы клубов "Нефтчи" и "Олимпиакос", которые встретятся в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report, команды сыграют в следующем составе:

"Нефтчи": 30. Агиль Мамедов, 3. Мамаду Мбоу, 6. Воислав Станкович, 8. Эмин Махмудов, 10. Цезарь Меза Колли, 11. Харрамиз Соарес, 14. Ромен Баск, 24. Юсуф Лаваль, 26. Омар Булудов. 29. Самир Бугрин, 36. Мамаду Кейн

Главный тренер: Самир Абасов

"Олимпиакос": 88. Константинос Цолакис, 3. Рубен Семеду, 9. Ахмед Хассан, 18. Пьер Кунде, 19. Гиоргос Масурас, 24. Хуссейну Ба, 25. Светозар Маркович, 27. Кенни Лала, 28. Матье Вальбуэна, 66. Папе Сиссе. 90. Василис Сурлис

Главный тренер: Педру Мартинш

Матч между "Нефтчи" и "Олимпиакосом" на стадионе "Bakcell Arena" начнется в 21:00.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Starting lineups of Neftchi and Olympiacos announced
Версия на азербайджанском языке "Neftçi" və "Olimpiakos" komandalarının start heyəti açıqlanıb

Самое важное

Смягчены ограничения на полеты в Азербайджан
Смягчены ограничения на полеты в Азербайджан
28 июля 2021 г. 18:02
В Азербайджане коронавирусом заразились еще 750 человек
В Азербайджане коронавирусом заразились еще 750 человек
28 июля 2021 г. 17:52
На строительство дороги в Кельбаджаре и Лачине выделено 10 млн манатов
На строительство дороги в Кельбаджаре и Лачине выделено 10 млн манатов
28 июля 2021 г. 15:44
Посол Азербайджана в РФ: Нагорного Карабаха как отдельной единицы быть не может
Посол Азербайджана в РФ: Нагорного Карабаха как отдельной единицы быть не может
28 июля 2021 г. 15:27
Полад Бюльбюль оглы: Баку призывает Ереван подписать мирный договор
Полад Бюльбюль оглы: Баку призывает Ереван подписать мирный договор
28 июля 2021 г. 14:49
Эксперт: Не вижу выхода для Армении, кроме подписания мирного соглашения
Эксперт: Не вижу выхода для Армении, кроме подписания мирного соглашения
28 июля 2021 г. 14:25
Омбудсмен Азербайджана выразила обеспокоенность напряженностью на границе
Омбудсмен Азербайджана выразила обеспокоенность напряженностью на границе
28 июля 2021 г. 13:25
Лейла Абдуллаева: Призываем Армению принять сложившиеся в регионе новые реалии
Лейла Абдуллаева: Призываем Армению принять сложившиеся в регионе новые реалии
28 июля 2021 г. 11:45
Минобороны Азербайджана: Армения не соблюдает требования режима прекращения огня
Минобороны Азербайджана: Армения не соблюдает требования режима прекращения огня
28 июля 2021 г. 10:52
МИД: Ответственность за провокацию на границе лежит на руководстве Армении
МИД: Ответственность за провокацию на границе лежит на руководстве Армении
28 июля 2021 г. 10:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi