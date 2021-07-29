Обнародованы стартовые составы клубов "Ашдод" и "Карабах"

Обнародованы стартовые составы клубов "Ашдод" и "Карабах", которые встретятся в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА в Израиле.

Обнародованы стартовые составы клубов "Ашдод" и "Карабах", которые встретятся в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА в Израиле.

Как сообщает Report, команды выступят в следующем составе:

"Ашдод": 1. Йоав Джерафи, 3. Гиль Коэн, 5. Ненад Цветкович, 6. Абу-Акал, 10. Мусса Багайоко, 13. Монтари Камахени, 15. Том Бен Закен, 23. Мартин Райнов, 26. Абдул Закария Мугес , 77. Яков Брихон, 99. Оз Билеви

Главный тренер: Ран Бен-Шимон

"Карабах": 1. Шахруддин Магомедалиев, 2. Гара Гараев, 4. Рахиль Мамедов, 6. Патрик Андраде, 10. Абдулла Зубир, 11. Хайме Ромеро, 19. Филип Озобич, 27. Торал Байрамов, 30. Аббас Гусейнов, 77. Рамиль Шейдаев, 81. Кевин Медина

Главный тренер: Гурбан Гурбанов

Матч начнется в 21:00 по бакинскому времени. На первой встрече в Баку счет не был открыт.