Обнародованы стартовые составы "Карабаха" и "Ворсклы"

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ Обнародованы стартовые составы "Карабаха" и украинской "Ворсклы" в матче III тура Лиги Европы УЕФА.

Как сообщает Report, команды, получившие место в группе E, выйдут на матч в следующем составе:

"Карабах": 13. Вагнер да Силва, 2. Гара Гараев, 5. Максим Медведев, 6. Симеон Славчев, 7. Инносент Эмегара, 8. Мичел Мадейра, 9. Араз Абдуллаев, 14. Рашад Садыхов (к), 17. Абделла Зубир, 52. Якуб Жезничак, 77. Вильд-Дональд Герье

Главный тренер: Гурбан Гурбанов

"Ворскла": 1. Богдан Шуст, 4. Игорь Пердута, 5. Наджип Якубу, 6. Александр Скляр, 10. Владислав Кулач, 11. Вячеслав Шарпар, 17. Владимир Чеснаков, 23. Вадим Сапай, 26. Юрий Коломоец, 44. Ардин Далку (Косово), 82. Павел Ребенок

Главный тренер: Василий Сачко.

Отметим, что матч начнется сегодня на Бакинском олимпийском стадионе в 20:55.