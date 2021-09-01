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Обнародованы составы сборных на матч Азербайджан - Люксембург

Обнародованы составы сборных на матч Азербайджан - Люксембург Обнародован стартовый состав сборных Азербайджана и Люксембурга, которые встретятся сегодня в рамках отборочного этапа Чемпионата мира по футболу
Футбол
1 сентября 2021 г. 21:37
Обнародованы составы сборных на матч Азербайджан - Люксембург

Обнародован стартовый состав сборных Азербайджана и Люксембурга, которые встретятся сегодня в рамках отборочного этапа Чемпионата мира по футболу.

Как сообщает Report, команды выйдут в следующих составах:

Люксембург: 1. Антони Морис, 3. Энес Махмутович, 8. Кристофер Мартинш, 9. Данел Синани, 10. Жерсон Родригеш, 13. Дирк Карлсон, 15. Оливье Тилль, 16. Леандро Баррейро, 17. Мика Пинто, 18. Лоран Янс, 21. Себастьян Тиль.

Главный тренер: Люк Хольц

Азербайджан: 1. Шахруддин Магомедалиев, 2. Гара Гараев, 3. Азер Салахлы, 4. Ходжат Хагверди, 5. Максим Медведев, 8. Эмин Махмудов, 9. Али Гурбани, 13. Аббас Гусейнов, 17. Торал Байрамов, 20. Филип Озобич, 21. Исмаил Ибрагимли.

Главный тренер: Джанни Де Бьязи

Отметим, что матч начнется в 22:45 по бакинскому времени.

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Версия на азербайджанском языке DÇ-2022: Lüksemburq və Azərbaycan yığmalarının start heyətləri açıqlanıb

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