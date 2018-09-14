Обнародованы решения Исполнительного комитета АФФА

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня состоялось очередное заседание Исполнительного комитета АФФА.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт структуры, после проведенных обсуждений было приято решение об изменении структуры Комитета судей и судейских наблюдателей АФФА.

Руководителем новой структуры назначен австрийский специалист, бывший рефери ФИФА, судейский наблюдатель ФИФА и УЕФА, менеджер конвенции УЕФА, инструктор RAP (Программа поддержки судей) ФИФА и УЕФА Фритц Стухлик. Новая структура будет осуществлять деятельность под названием Комитет судей и судейских наблюдателей и будет непосредственно подчиняться Исполнительному комитету АФФА. Раз в квартал комитет будет предоставлять членам Исполнительного комитета доклад отчетного характера. Уточнение состава Комитета судей и судейских наблюдателей поручено руководству комитета.

Другое решение было связано с процессом лицензирования клубов. Было принято решение о принятии предложения по переносу критерия по участию в соревнованиях запасных команд с критерия со степенью "А" на степень "В". В отношении клубов, не выполняющих требования критерия, будут применяться штрафы.