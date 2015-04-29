​Обнародованы новые предложения по развитию клубного футбола в Азербайджане - СПИСОК

Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ Футбольный клуб "Бакы" подготовил предложения относительно "Государственной программы по развитию футбола в 2015- 2020 годах". Об этом Report сообщил исполнительный директор клуба Яшар Сеидов.

По его словам, предложения разработаны с целью принятия мер по развитию клубного футбола в Азербайджане. Я.Сеидов также озвучил эти предложения:

- Стадионы должны быть переданы на баланс клубов;

- Выплаты за свет, газ, воду и другие коммунальные услуги, предоставляемые клубам, производить не по коммерческим, а по льготным тарифам;

- Необходимо стимулировать спонсоров, финансирующих клубы;

- Местные органы исполнительной власти должны обеспечить функционирующим на их территории клубам перечисление средств с незначительными процентами за счет торговых и других коммерческих объектов;

- При создании условий предпринимателям для занятия бизнесом, обеспечить их поддержку клубам, функционирующим на этой территории. Взамен клубы будут рекламировать этих спонсоров на своих спортивных формах, рекламных щитах вокруг стадиона и табло;

- Клубы должны превратиться из Обществ с ограниченной ответственностью в Открытые Акционерные Общества;

- Наряду с основным составом клуба, молодежные и юниорские составы тоже должны участвовать на различных международных турнирах и тренировочных сборах;

- При всех клубах необходимо создать футбольные академии и тренировочные программы согласовать с учебными заведениями;

- Выдавать клубам долгосрочные кредиты на льготных условиях.

Официальный представитель клуба сказал, что данный вопрос был поднят и на заседании Комитета клубов. Я.Сеидов отметил, что возлагает большие надежды на программу, подготавливаемую на ближайшие 5 лет.

Отметим, что первая государственная программа была принята в 2005 году. Выполнение этой программы завершается в этом году.