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Обнародованы новые даты проведения перенесенных из-за наводнения матчей Кубка Испании

Обнародованы новые даты проведения перенесенных из-за наводнения матчей Кубка Испании Королевская испанская футбольная федерация снова перенесла матчи Кубка страны из-за последствий наводнения, унесшего жизни более 200 человек.
Футбол
4 ноября 2024 г. 22:32
Обнародованы новые даты проведения перенесенных из-за наводнения матчей Кубка Испании

Королевская испанская футбольная федерация снова перенесла матчи Кубка страны из-за последствий наводнения, унесшего жизни более 200 человек.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, матч "Эхеа" - "Геркулес" состоится 14 ноября, игры "Парла Эскуэла" - "Валенсия" и "Понтеведра" - "Леванте" перенесли на 26 и 19 ноября соответственно. Игра "Хетафе" с "Манисесом" также пройдет 26 ноября.

Новую дату встречи "Реал Сосьедад" и "Хове" назовут позднее.

Напомним, что наводнение на юге и востоке Испании началось в конце октября после проливных дождей. По данным телерадиокомпании RTVE, за первые сутки в этой области выпало наибольшее количество осадков с 1966 года. В связи с этим главный тренер "Реала" Карло Анчелотти после переноса субботней игры с "Валенсией" заявил, что все турниры в стране должны быть приостановлены.

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