Обнародованы новые даты игр сборной Азербайджана

Сборная проведет первую встречу 25 ноября против Швеции

Названы новые даты игр предварительного отборочного этапа к Евро-2021 женской сборной Азербайджана U-19.

Как передает Report, попавшая в 7-ю группу сборная проведет первую встречу 25 ноября против Швеции.

Команда, руководимая Вугаром Аскерли, вторую встречу проведет против Бельгии. Матч состоится 28 ноября.

Последний матч в группе сборная Азербайджана проведет против Кипра 1 декабря.

Игры 7-й группы состоятся в Бельгии. Ранее УЕФА объявила, что игры состоятся с 19 по 27 октября, однако впоследствии из-за пандемии коронавируса игры были отложены.

