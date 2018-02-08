Обнародованы назначения XV тура Премьер-лиги Азербайджана

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Обнародованы судейские назначения XV тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Как сообщает Report со ссылкой на сайт Профессиональной футбольной лиги, матчем "Карабаха" и "Габалы" будет управлять Ингилаб Мамедов.
10 февраля (суббота)
16:00. "Зиря" – "Сумгайыт"
Арбитры: Алияр Агаев, Рза Мамедов, Зейнал Зейналов, Орхан Мамедов
стадион Спортивного комплекса "Зиря"
19:00. "Карабах" - "Габала"
Арбитры: Ингилаб Мамедов, Яшар Аббасов, Намик Гусейнов, Раван Гамзазаде
"Azersun Arena"
11 февраля (воскресенье)
15:00. "Кешля" – "Сабаиль"
Арбитры: Рамиль Диниев, Мубариз Гашимов, Рахиль Рамазанов, Эльвин Аскеров
"İnter Arena"
17:30. "Нефтчи" – "Кяпяз"
Арбитры: Рагим Гасанов, Акиф Амирали, Вугар Байрамов, Рашад Ахмедов
"Bakcell Arena".
Şamo QuliyevАвтор новости