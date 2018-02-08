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    Обнародованы назначения XV тура Премьер-лиги Азербайджана

    Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Обнародованы судейские назначения XV тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

    Как сообщает Report со ссылкой на сайт Профессиональной футбольной лиги, матчем "Карабаха" и "Габалы" будет управлять Ингилаб Мамедов.

    10 февраля (суббота)

    16:00. "Зиря" – "Сумгайыт"

    Арбитры: Алияр Агаев, Рза Мамедов, Зейнал Зейналов, Орхан Мамедов

    стадион Спортивного комплекса "Зиря"

    19:00. "Карабах" - "Габала"

    Арбитры: Ингилаб Мамедов, Яшар Аббасов, Намик Гусейнов, Раван Гамзазаде

    "Azersun Arena"

    11 февраля (воскресенье)

    15:00. "Кешля" – "Сабаиль"

    Арбитры: Рамиль Диниев, Мубариз Гашимов, Рахиль Рамазанов, Эльвин Аскеров

    "İnter Arena"

    17:30. "Нефтчи" – "Кяпяз"

    Арбитры: Рагим Гасанов, Акиф Амирали, Вугар Байрамов, Рашад Ахмедов

    "Bakcell Arena".

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