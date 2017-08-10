Обнародованы назначения первого тура Премьер-лиги Азербайджана

10 августа, 2017 19:21

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Обнародованы назначения первого тура стартующей 11 августа Премьер-лиги Азербайджана по футболу. Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Профессиональной футбольной лиги, первый матч "Нефтчи"-"Карабах" рассудит судейская бригада во главе с рефери ФИФА Алияром Агаевым. Премьер-лига Азербайджана 11 августа (пятница) 21:00. "Нефтчи"-"Карабах" Арбитры: Алияр Агаев, Зейнал Зейналов, Рза Мамедов, Орхан Мамедов Представитель АФФА: Эльдениз Мусаев Судья: Мелик Гасанов Bakcell Arena 12 августа (суббота) 20:00. "Интер" - "Габала" Арбитры: Омар Пашаев, Намик Гусейнов, Мехман Махмудов, Рауф Джаббаров Представитель АФФА: Рамиз Мустафаев Арбитр: Асим Худиев İnter Arena 13 августа (воскресенье) 19:00. "Зиря" - "Сабаиль" Арбитры: Рагим Гасанов, Акиф Амирали, Нахид Алиев, Рамиль Диниев Представитель АФФА: Мамедали Мамедов Судья: Ровшан Ахмедов стадион Спортивного комплекса "Зиря" 21:00. "Сумгайыт" - "Кяпяз" Арбитры: Фариз Юсифов, Князь Амирасланов, Рахиль Рамазанов, Ингилаб Мамедов Представитель АФФА: Эльбрус Аббасов Арбитр: Хагани Мамедов Kapital Bank Arena.

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