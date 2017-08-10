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    Обнародованы назначения первого тура Премьер-лиги Азербайджана

    Первый матч Нефтчи - Карабах рассудит рефери ФИФА Алияр Агаев

    Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Обнародованы назначения первого тура стартующей 11 августа Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Профессиональной футбольной лиги, первый матч "Нефтчи"-"Карабах" рассудит судейская бригада во главе с рефери ФИФА Алияром Агаевым.

    Премьер-лига Азербайджана

    11 августа (пятница)

    21:00. "Нефтчи"-"Карабах"

    Арбитры: Алияр Агаев, Зейнал Зейналов, Рза Мамедов, Орхан Мамедов

    Представитель АФФА: Эльдениз Мусаев

    Судья: Мелик Гасанов

    Bakcell Arena

    12 августа (суббота)

    20:00. "Интер" - "Габала"

    Арбитры: Омар Пашаев, Намик Гусейнов, Мехман Махмудов, Рауф Джаббаров

    Представитель АФФА: Рамиз Мустафаев

    Арбитр: Асим Худиев

    İnter Arena

    13 августа (воскресенье)

    19:00. "Зиря" - "Сабаиль"

    Арбитры: Рагим Гасанов, Акиф Амирали, Нахид Алиев, Рамиль Диниев

    Представитель АФФА: Мамедали Мамедов

    Судья: Ровшан Ахмедов

    стадион Спортивного комплекса "Зиря"

    21:00. "Сумгайыт" - "Кяпяз"

    Арбитры: Фариз Юсифов, Князь Амирасланов, Рахиль Рамазанов, Ингилаб Мамедов

    Представитель АФФА: Эльбрус Аббасов

    Арбитр: Хагани Мамедов

    Kapital Bank Arena.

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