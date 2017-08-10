Обнародованы назначения первого тура Премьер-лиги Азербайджана

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Обнародованы назначения первого тура стартующей 11 августа Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Профессиональной футбольной лиги, первый матч "Нефтчи"-"Карабах" рассудит судейская бригада во главе с рефери ФИФА Алияром Агаевым.
Премьер-лига Азербайджана
11 августа (пятница)
21:00. "Нефтчи"-"Карабах"
Арбитры: Алияр Агаев, Зейнал Зейналов, Рза Мамедов, Орхан Мамедов
Представитель АФФА: Эльдениз Мусаев
Судья: Мелик Гасанов
Bakcell Arena
12 августа (суббота)
20:00. "Интер" - "Габала"
Арбитры: Омар Пашаев, Намик Гусейнов, Мехман Махмудов, Рауф Джаббаров
Представитель АФФА: Рамиз Мустафаев
Арбитр: Асим Худиев
İnter Arena
13 августа (воскресенье)
19:00. "Зиря" - "Сабаиль"
Арбитры: Рагим Гасанов, Акиф Амирали, Нахид Алиев, Рамиль Диниев
Представитель АФФА: Мамедали Мамедов
Судья: Ровшан Ахмедов
стадион Спортивного комплекса "Зиря"
21:00. "Сумгайыт" - "Кяпяз"
Арбитры: Фариз Юсифов, Князь Амирасланов, Рахиль Рамазанов, Ингилаб Мамедов
Представитель АФФА: Эльбрус Аббасов
Арбитр: Хагани Мамедов
Kapital Bank Arena.
Şamo QuliyevАвтор новости
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