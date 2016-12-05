 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Обнародованы назначения на последние матчи в групповом этапе Лиги Европы "Карабаха" и "Габалы"

    Определены рефери, которые будут управлять встречами

    Шабрань. 5 декабря. REPORT.AZ/ Обнародованы все назначения на матчи последнего тура в групповом этапе Лиги Европы по футболу азербайджанских клубов "Карабах" и "Габала".

    Как передает Report, матчи поручены хорватским и уэльским арбитрам.

    В Баку на встрече между "Карабахом" и итальянским "Фиорентина" арбитром будет Иван Бебев.

    Предстоящим в Германии матчем между "Майнц" и "Габалой" будет управлять Саймон Ли Эванс.

    8 декабря

    Евролига, групповой этап, VI тур

    20:00. "Карабах" (Азербайджан) - "Фиорентина" (Италия)

    Рефери: Иван Бебек 

    Ассистенты рефери: Томислав Петрович, Миро Гргич

    Дополнительные ассистенты рефери: Анте Вучемилович-Шимунович, Горан Габрило

    Четвертый рефери: Горан Патаки (все Хорватия) 

    Судья-инспектор: Василий Мельничук (Украина)

    Представитель УЕФА: Михаэл Зоратти (Австрия) 

    Баку. Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова

    22:00. "Майнц" (Германия) - "Габала" (Азербайджан)

    Главный арбитр: Саймон Ли Эванс

    Ассистенты рефери: Гарет Вин Джонс, Льюис Росс Эдвардс

    Дополнительные ассистенты рефери: Ник Претт, Брин Мархам-Джонс

    Четвертый рефери: Дэниэл Беккетт (все Уэльс)

    Судья-инспектор: Аре Хабичт (Эстония)

    Представитель УЕФА: Имон Нафтон (Ирландия)

    Майнц: Майнц Арена

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi