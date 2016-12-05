Обнародованы назначения на последние матчи в групповом этапе Лиги Европы "Карабаха" и "Габалы"

Шабрань. 5 декабря. REPORT.AZ/ Обнародованы все назначения на матчи последнего тура в групповом этапе Лиги Европы по футболу азербайджанских клубов "Карабах" и "Габала".

Как передает Report, матчи поручены хорватским и уэльским арбитрам.

В Баку на встрече между "Карабахом" и итальянским "Фиорентина" арбитром будет Иван Бебев.

Предстоящим в Германии матчем между "Майнц" и "Габалой" будет управлять Саймон Ли Эванс.

8 декабря

Евролига, групповой этап, VI тур

20:00. "Карабах" (Азербайджан) - "Фиорентина" (Италия)

Рефери: Иван Бебек

Ассистенты рефери: Томислав Петрович, Миро Гргич

Дополнительные ассистенты рефери: Анте Вучемилович-Шимунович, Горан Габрило

Четвертый рефери: Горан Патаки (все Хорватия)

Судья-инспектор: Василий Мельничук (Украина)

Представитель УЕФА: Михаэл Зоратти (Австрия)

Баку. Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова

22:00. "Майнц" (Германия) - "Габала" (Азербайджан)

Главный арбитр: Саймон Ли Эванс

Ассистенты рефери: Гарет Вин Джонс, Льюис Росс Эдвардс

Дополнительные ассистенты рефери: Ник Претт, Брин Мархам-Джонс

Четвертый рефери: Дэниэл Беккетт (все Уэльс)

Судья-инспектор: Аре Хабичт (Эстония)



Представитель УЕФА: Имон Нафтон (Ирландия)

Майнц: Майнц Арена