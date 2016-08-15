​Обнародованы назначения на игры "Карабаха" и "Габалы" в Евролиге

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Обнародованы назначения на первые игры в раунде плей-офф Лиги Европы по футболу клубов "Карабах" и "Габала".

Как сообщает Report, арбитрами матча между "Карабахом" и шведским "Гетеборгом" назначены поляки, а встречи "Габалы" с "Марибор" (Словения) - белорусы.

Раунд плей-офф Лиги чемпионов

Первые игры

21:00."Гетеборг" (Швеция) - "Карабах" (Азербайджан)

Главный тренер: Пaвел Рачковский

Боковые судьи: Радослав Сижка, Михал Обукович

Четвертый судья: Томаш Квятковский (все Польша)

Судья-инспектор: Яп Уиленберг (Голландия)

Представитель УЕФА: Трефор Ллойд Хьюз (Уэльс)

Гетеборг, стадион "Gamla Ullevi".

21:00. "Габала" - "Марибор" (Словения)

Главный тренер: Алексей Кулбаков

Боковые тренеры: Виталий Малютин, Олег Маслянко

Четвертый судья: Денис Щербаков (все Беларусь)

Судья-инспектор: Сергей Зуев (Россия)

Представитель УЕФА: Бакир Жордания (Грузия)

Баку, "Dalğa Arena".