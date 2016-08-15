​Обнародованы назначения на игры "Карабаха" и "Габалы" в Евролиге

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Обнародованы назначения на первые игры в раунде плей-офф Лиги Европы по футболу клубов "Карабах" и "Габала".
Как сообщает Report, арбитрами матча между "Карабахом" и шведским "Гетеборгом" назначены поляки, а встречи "Габалы" с "Марибор" (Словения) - белорусы.
Раунд плей-офф Лиги чемпионов
Первые игры
21:00."Гетеборг" (Швеция) - "Карабах" (Азербайджан)
Главный тренер: Пaвел Рачковский
Боковые судьи: Радослав Сижка, Михал Обукович
Четвертый судья: Томаш Квятковский (все Польша)
Судья-инспектор: Яп Уиленберг (Голландия)
Представитель УЕФА: Трефор Ллойд Хьюз (Уэльс)
Гетеборг, стадион "Gamla Ullevi".
21:00. "Габала" - "Марибор" (Словения)
Главный тренер: Алексей Кулбаков
Боковые тренеры: Виталий Малютин, Олег Маслянко
Четвертый судья: Денис Щербаков (все Беларусь)
Судья-инспектор: Сергей Зуев (Россия)
Представитель УЕФА: Бакир Жордания (Грузия)
Баку, "Dalğa Arena".
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