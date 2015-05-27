 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Обнародованы назначения, сделанные в последнем туре сезона в Премьер-лиге Азербайджана

    На игру в Сумгайыте назначение получили 6 судей

    Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ Обнародованы назначения судей в последнем туре сезона в Премьер-лиге Азербайджана по футболу за сезон 2014/2015. Как сообщает Report, рефери ФИФА Алияр Агаев в XXXVI туре получил назначение на игру "Габалы" с "Баку".

    Премьер-лига, XXXVI тур

    19:00. "Сумгайыт" – "Интер" (Баку)

    Судьи: Раван Гамзазаде, Азер Аскеров, Намик Гусейнов, Эльман Мусаев

    Дополнительные помощники судей: Рагим Гасанов, Ингилаб Мамедов

    Сумгайыт. Kapital Bank Arena

    20:00. "Нефтчи" (Баку) – АЗАЛ (Баку)

    Судьи: Эльвин Аскеров, Джошгун Гасанов, Рахиль Рамазанов, Наиль Нагиев

    Баку. Bakcell Arenа

    20:00. "Габала" – "Баку"

    Судьи: Алияр Агаев, Зейнал Зейналов, Мунис Абдуллаев, Рамиль Ахмедов

    Габалинский городской стадион

    21:00. "Хазар-Лянкяран" – "Симург" (Загатала)

    Судьи: Омар Пашаев, Вагиф Мусаев, Джаваншир Юсифов, Махир Мамедов

    Лянкяран. Центральный стадион "Хазар-Лянкяран"

    Отметим, что в этом туре "Карабах" не выйдет на поле.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi