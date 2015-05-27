Обнародованы назначения, сделанные в последнем туре сезона в Премьер-лиге Азербайджана

Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ Обнародованы назначения судей в последнем туре сезона в Премьер-лиге Азербайджана по футболу за сезон 2014/2015. Как сообщает Report, рефери ФИФА Алияр Агаев в XXXVI туре получил назначение на игру "Габалы" с "Баку".
Премьер-лига, XXXVI тур
19:00. "Сумгайыт" – "Интер" (Баку)
Судьи: Раван Гамзазаде, Азер Аскеров, Намик Гусейнов, Эльман Мусаев
Дополнительные помощники судей: Рагим Гасанов, Ингилаб Мамедов
Сумгайыт. Kapital Bank Arena
20:00. "Нефтчи" (Баку) – АЗАЛ (Баку)
Судьи: Эльвин Аскеров, Джошгун Гасанов, Рахиль Рамазанов, Наиль Нагиев
Баку. Bakcell Arenа
20:00. "Габала" – "Баку"
Судьи: Алияр Агаев, Зейнал Зейналов, Мунис Абдуллаев, Рамиль Ахмедов
Габалинский городской стадион
21:00. "Хазар-Лянкяран" – "Симург" (Загатала)
Судьи: Омар Пашаев, Вагиф Мусаев, Джаваншир Юсифов, Махир Мамедов
Лянкяран. Центральный стадион "Хазар-Лянкяран"
Отметим, что в этом туре "Карабах" не выйдет на поле.
Rövşən ƏhlimanoğluАвтор новости