Обнародованы назначения, сделанные в последнем туре сезона в Премьер-лиге Азербайджана

Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ Обнародованы назначения судей в последнем туре сезона в Премьер-лиге Азербайджана по футболу за сезон 2014/2015. Как сообщает Report, рефери ФИФА Алияр Агаев в XXXVI туре получил назначение на игру "Габалы" с "Баку".

Премьер-лига, XXXVI тур

19:00. "Сумгайыт" – "Интер" (Баку)

Судьи: Раван Гамзазаде, Азер Аскеров, Намик Гусейнов, Эльман Мусаев

Дополнительные помощники судей: Рагим Гасанов, Ингилаб Мамедов

Сумгайыт. Kapital Bank Arena

20:00. "Нефтчи" (Баку) – АЗАЛ (Баку)

Судьи: Эльвин Аскеров, Джошгун Гасанов, Рахиль Рамазанов, Наиль Нагиев

Баку. Bakcell Arenа

20:00. "Габала" – "Баку"

Судьи: Алияр Агаев, Зейнал Зейналов, Мунис Абдуллаев, Рамиль Ахмедов

Габалинский городской стадион

21:00. "Хазар-Лянкяран" – "Симург" (Загатала)

Судьи: Омар Пашаев, Вагиф Мусаев, Джаваншир Юсифов, Махир Мамедов

Лянкяран. Центральный стадион "Хазар-Лянкяран"

Отметим, что в этом туре "Карабах" не выйдет на поле.