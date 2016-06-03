Обнародованы клубы, не сумевшие получить лицензию для участия в Премьер-лиге Азербайджана

Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ Прошло заседание Лицензионной комиссии АФФА.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт структуры, на заседании рассмотрели документы, предъявленные во время предоставленных дополнительных 14-ти дней клубами, не сумевшими получить лицензию для участия в Премьер-лиге.

После обсуждений, основанных на правилах по лицензированию клубов (выпуск 2015), было решено не предоставлять лицензии клубам "Баку", "Хазар-Лянкяран", "Гарадаг Локбатан", "Нефтчала", "Шарурспор", "Туран Товуз" и "Закатала" для участия в соревнованиях Премьер-лиги в сезоне 2016-2017.

Претендующие на лицензию в течение 10 дней со дня выдачи извещения об отказе могут обратиться с апелляционной жалобой в Апелляционный комитет АФФА по лицензированию.

Напомним, что согласно принятому 16 мая решению, лицензию на участие в соревнованиях Премьер-лиги в сезоне 2016-2017 гг. получили 8 клубов - АЗАЛ, "Кяпяз", "Интер", "Карабах", "Габала", "Нефтчи", "Сумгайыт" и "Зиря".

Подготовленный Лицензионной группой отчет представлен руководству АФФА. В связи со сложившейся ситуацией в ближайшее время планируется проведение обсуждений и заседания Исполнительного комитета.