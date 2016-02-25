​Обнародованы кандидаты на членство в Исполнительном комитете АФФА - СПИСОК

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ В соответствии с 34-й статьей Устава АФФА, на предстоящей 11 марта 2016 года отчетно-избирательной конференции АФФА пройдут выборы в Исполнительный комитет.
Как сообщает Report, согласно 4-му пункту 34-й статьи Устава, каждый кандидат в Исполнительный комитет должен быть предложен членом АФФА или же ее косвенным членом как минимум за 15 дней до проведения конференции.
Указанный срок сегодня истек. На членство в Исполнительном комитете выдвинуто 11 кандидатов:
Профессиональная футбольная лига – 4 места
1. Рауф Алиев - со стороны ПФК АЗАЛ
2. Вагиф Садыгов - со стороны ФК "Сумгайыт"
3. Эльшад Насиров - со стороны ФК "Нефтчи"
4. Гурбан Гурбанов - со стороны ФК "Карабах"
5. Туйгун Надиров - со стороны ФК "Хязар-Лянкяран"
Общественное объединение региональных федераций футбола - 2 места
1. Казбек Туаев - со стороны Общественного объединения региональных федераций футбола
2. Искендер Джавадов - со стороны Северной региональной федерации футбола
Отраслевые футбольные федерации – 2 места
1. Махир Мамедов - со стороны Азербайджанской федерации футзала
2. Миркямиль Рагимов - со стороны Детско-юношеской федерации футбола
Общественная футбольная организация – 2 места
1. Эльмар Мамедъяров - со стороны Общественного объединения любителей футбола Азербайджана
2. Фирудин Гурбанов - со стороны Общественного объединения футбольных судей.
Sport DepartmentАвтор новости
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