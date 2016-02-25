 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Обнародованы кандидаты на членство в Исполнительном комитете АФФА - СПИСОК

    На членство в Исполнительном комитете выдвинуто 11 кандидатов

    Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ В соответствии с 34-й статьей Устава АФФА, на предстоящей 11 марта 2016 года отчетно-избирательной конференции АФФА пройдут выборы в Исполнительный комитет.

    Как сообщает Report, согласно 4-му пункту 34-й статьи Устава, каждый кандидат в Исполнительный комитет должен быть предложен членом АФФА или же ее косвенным членом как минимум за 15 дней до проведения конференции.

    Указанный срок сегодня истек. На членство в Исполнительном комитете выдвинуто 11 кандидатов:

    Профессиональная футбольная лига – 4 места

    1. Рауф Алиев - со стороны ПФК АЗАЛ

    2. Вагиф Садыгов - со стороны ФК "Сумгайыт"

    3. Эльшад Насиров - со стороны ФК "Нефтчи"

    4. Гурбан Гурбанов - со стороны ФК "Карабах"

    5. Туйгун Надиров - со стороны ФК "Хязар-Лянкяран"

    Общественное объединение региональных федераций футбола - 2 места

    1. Казбек Туаев - со стороны Общественного объединения региональных федераций футбола

    2. Искендер Джавадов - со стороны Северной региональной федерации футбола

    Отраслевые футбольные федерации – 2 места

    1. Махир Мамедов - со стороны Азербайджанской федерации футзала

    2. Миркямиль Рагимов - со стороны Детско-юношеской федерации футбола

    Общественная футбольная организация – 2 места

    1. Эльмар Мамедъяров - со стороны Общественного объединения любителей футбола Азербайджана

    2. Фирудин Гурбанов - со стороны Общественного объединения футбольных судей. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi