​Обнародованы кандидаты на членство в Исполнительном комитете АФФА - СПИСОК

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ В соответствии с 34-й статьей Устава АФФА, на предстоящей 11 марта 2016 года отчетно-избирательной конференции АФФА пройдут выборы в Исполнительный комитет.

Как сообщает Report, согласно 4-му пункту 34-й статьи Устава, каждый кандидат в Исполнительный комитет должен быть предложен членом АФФА или же ее косвенным членом как минимум за 15 дней до проведения конференции.

Указанный срок сегодня истек. На членство в Исполнительном комитете выдвинуто 11 кандидатов:

Профессиональная футбольная лига – 4 места

1. Рауф Алиев - со стороны ПФК АЗАЛ

2. Вагиф Садыгов - со стороны ФК "Сумгайыт"

3. Эльшад Насиров - со стороны ФК "Нефтчи"

4. Гурбан Гурбанов - со стороны ФК "Карабах"

5. Туйгун Надиров - со стороны ФК "Хязар-Лянкяран"

Общественное объединение региональных федераций футбола - 2 места

1. Казбек Туаев - со стороны Общественного объединения региональных федераций футбола

2. Искендер Джавадов - со стороны Северной региональной федерации футбола

Отраслевые футбольные федерации – 2 места

1. Махир Мамедов - со стороны Азербайджанской федерации футзала

2. Миркямиль Рагимов - со стороны Детско-юношеской федерации футбола

Общественная футбольная организация – 2 места

1. Эльмар Мамедъяров - со стороны Общественного объединения любителей футбола Азербайджана

2. Фирудин Гурбанов - со стороны Общественного объединения футбольных судей.