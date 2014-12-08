Обнародованы имена судей матча "Карабах"-"Интер"

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Обнародованы имена судейского состава предстоящего в групповом этапе Лиги Европы по футболу матча VI тура между командами "Карабах" (Азербайджан) и "Интер" (Италия).

Как сообщает Report, судейство на предстоящей 11 декабря на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова встрече возложено на чешских специалистов.

Судействовать будут рефери Мирослав Зелинка, на боковой линии Ондржей Пеликан и Иржи Молачек. Дополнительными помощниками будут Петр Арделеану и Жан Жилек, а Антонин Кордула выступит четвертым судьей.

Рэймонд Эллингем приедет в Баку в качестве судьи-инспектора, Геннадий Скуртул (Молдавия) - представителя УЕФА.

Отметим, что игра начнется в 21:00.