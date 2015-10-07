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    Обнародованы имена судей на матч Азербайджан-Италия

    Шотландскому рефери помимо соотечественников будут помогать ирландский и французский судьи

    Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Обнародованы имена судей на матч группового турнира ЕВРО-2016 по футболу между сборными Азербайджана и Италии. Как сообщает Report, судейство матча, которое пройдет на Бакинском олимпийском стадионе, поручено главному рефери из Шотландии Уильяму Колламу. 

    Ему на боковой линии будут помогать ирландец Демьен Макгрейт и француз Фрэнсисс Коннор, дополнительные судьи - Роберт Медден и Джон Битон, а четвертым судьей будет Элестер Меттер. 

    Представителем УЕФА будет фин Айнар Леппенен, а судьей-инспектором - голландец Маринус Купман. 

    Отметим, что матч Азербайджан-Италия состоится 10 октября и начнется в 21.00.

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