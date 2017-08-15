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    Обнародованы имена кандидатов на звание лучшего футболиста Европы в сезоне 2016/2017

    Имя победителя станет известно во время предстоящей 24 августа в Монако жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов

    Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Обнародованы имена кандидатов на звание лучшего футболиста Европы в сезоне 2016/2017. 

    Как сообщает Report со ссылкой на сайт УЕФА, за звание победителя будут бороться 3 спортсмена.

    Это - вратарь итальянского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон, аргентинский капитан "Барселоны" Леонель Месси и португальский нападающий "Реал Мадрида" Криштиану Роналду.

    Имя победителя станет известно во время предстоящей 24 августа в Монако жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

    Отметим, что в сезоне 2015/2016 лучшим футболистом Европы был избран Криштиану Роналду. 

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