Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Обнародованы имена кандидатов на звание лучшего футболиста Европы в сезоне 2016/2017.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт УЕФА, за звание победителя будут бороться 3 спортсмена.

Это - вратарь итальянского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон, аргентинский капитан "Барселоны" Леонель Месси и португальский нападающий "Реал Мадрида" Криштиану Роналду.

Имя победителя станет известно во время предстоящей 24 августа в Монако жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

Отметим, что в сезоне 2015/2016 лучшим футболистом Европы был избран Криштиану Роналду.