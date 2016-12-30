Обнародованы имена азербайджанских футбольных судей, которые отправятся на сборы в Анталью

30 декабря, 2016 11:24

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Определился список азербайджанских футбольных судей, которые отправятся на зимние сборы в Анталью с 11 января. Как сообщает Report, в список вошли 30 судей. Педагогический состав 1. Хагани Мамедов - Руководитель сборов 2. Али Гусейнов – Инструктор 3. Намиг Гулиев – Тренер 4. Эсмиральда Алекберова – Врач Рефери: Алияр Агаев, Рагим Гасанов, Омар Пашаев, Рауф Джаббаров, Раван Гамзазаде, Рамиль Диниев, Ингилаб Мамедов, Эльвин Аскеров, Орхан Мамедов, Нахид Хасыев, Керим Керимов, Зия Насиров, Горхмаз Эльдаров, Эмин Нагибеков, Джаваншир Юсифов. Помощники рефери: Яшар Аббасов, Зейнал Зейналов, Намиг Гусейнов, Рза Мамедов, Вагиф Мусаев, Мубариз Гашимов, Акиф Амирали, Нахид Алииев, Мехман Махмудов, Рахиль Рамазанов, Вугар Байрамов, Вусал Ганбаров, Джошгун Гасанов, Джамиль Гулиев, Джаваншир Юсифов, Эльшад Абдуллаев. Отметим, что сборы продлятся до 25 января.