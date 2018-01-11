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    Обнародованы имена азербайджанских арбитров, которые отправятся на учебно-тренировочный сбор в Анталье - СПИСОК

    Половина из них рефери, а остальные - помощники рефери

    Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Обнародован список азербайджанских футбольных арбитров, которые с 20 января примут участие на учебно-тренировочном сборе в Анталье.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, в соседнюю страну отправятся 30 судей. Половина из них рефери, а остальные - помощники рефери.

    Рефери: Алияр Агаев, Рагим Гасанов, Омар Пашаев, Рауф Джаббаров, Раван Гамзазаде, Рамиль Диниев, Ингилаб Мамедов, Орхан Мамедов, Эльвин Аскеров, Ниджат Исмаиллы, Рашад Ахмедов, Наиль Нагиев, Халил Халилов, Вугар Гасанли, Этибар Гасанов.

    Помощники рефери: Яшар Аббасов, Зейнал Зейналов, Намик Гусейнов, Рза Мамедов, Акиф Амирали, Мубариз Гашимов, Рахиль Рамазанов, Джамиль Гулиев, Эльман Керимов, Джаваншир Юсифов, Вугар Байрамов, Эльшад Абдуллаев, Вусал Гамбаров, Эюб Ибрагимов, Мамедали Керимов.

    Отметим, что сборы, которые продлятся до 3 февраля, пройдут под руководством председателя Комитета судей АФФА Хагани Мамедова.

    Председатель Комитета судей-инспекторов Али Гусейнов будет действовать как инструктор, а Намик Гулиев - как тренер. 

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